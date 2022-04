US-Elektroautobauer Tesla meldet neue Bestwerte bei Gewinn, Umsatz und Auslieferungen

Trotz globaler Lieferkettenprobleme und pandemiebedingter Produktionsstörungen in China hat der US-Elektroautobauer Tesla zu Jahresbeginn neue Rekorde bei Gewinn und Erlösen erreicht. In den drei Monaten bis Ende März legte der Umsatz im Jahresvergleich um 81 Prozent auf 18,8 Milliarden Dollar (17,3 Milliarden Euro) zu. Das teilte der Konzern von Elon Musk am Mittwoch nach US-Börsenschluss mit .

Die Ergebnisse fielen deutlich besser aus als an der Wall Street erwartet. Die Aktie stieg nachbörslich zunächst um rund vier Prozent. Obwohl die Autoindustrie weltweit unter hartnäckigen Versorgungsmängeln etwa bei Computerchips leidet, brachte Tesla im ersten Quartal 310.048 E-Autos an die Kundschaft – ein Zuwachs um 68 Prozent im Jahresvergleich und ein neuer Bestwert.

Model Y: Made in Grünheide – was einer der ersten Käufer von seinem deutschen Tesla hält

Ungeachtet der starken Zahlen warnte Tesla im Geschäftsbericht vor anhaltenden Schwierigkeiten. Die weltweiten Lieferkettenprobleme dürften auch im restlichen Jahresverlauf anhalten, erklärte das Unternehmen in dem Brief an die Aktionäre. Im vergangenen Vierteljahr litt Tesla aufgrund eines Covid-Lockdowns in China zusätzlich unter Produktionsausfällen seiner Autofabrik in Schanghai. Der Betrieb dort sei inzwischen wieder angelaufen, doch die Situation müsse weiter genauestens beobachtet werden, teilte Tesla nun mit.