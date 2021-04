In umgekehrten Gigafactories Wie ein Tesla-Gründer Batterieschrott zu Geld machen will

Ohne ihn wäre Tesla nie so erfolgreich geworden: Mitgründer Jeffrey Brian Straubel will E-Autobatterien recyceln. Die Stromer könnten so billiger und nachhaltiger werden – und die Verbrenner endgültig besiegen.