Er gilt als einer der größten Einzelinvestoren bei Tesla: Der amerikanisch-chinesische Geschäftsmann Leo Koguan hat viel Geld in Tesla-Aktien gesteckt – und noch mehr Geld damit verdient. Lange macht Koguan vor allen Dingen mit verbalen Ergebenheitsadressen an die Adresse von Tesla-Boss Elon Musk von sich Reden. »Ich glaube an Elons große Mission«, twitterte Koguan beispielsweise.