Viele sagten, sie hätten geglaubt, dass die Preise, die Tesla Ende vergangenen Jahres für seine Autos verlangte, nicht so abrupt und nicht in dem Ausmaß gesenkt würden, wie es der Autohersteller gerade angekündigt hatte, heißt es in dem CNN-Bericht. Auch das geplante Auslaufen einer staatlichen Subvention Ende 2022 hat viele dazu bewogen, ihre Käufe abzuschließen.

Der Unmut beschränkt sich nicht allein auf die Tesla-Niederlassungen in Shanghai. In den sozialen Medien veröffentlichte Videos hätten auch in anderen chinesischen Städten von Chengdu bis Shenzhen größere Menschenansammlungen gezeigt.