Der US-Elektro-Autohersteller Tesla muss in China erneut rund 80.000 Fahrzeuge in die Werkstatt beordern – diesmal wegen Problemen mit der Software und den Sicherheitsgurten. Wie die Behörde für Marktaufsicht am Freitag in Peking berichtete, handelte es sich um importierte und in China hergestellte Autos.