Hintergrund der Beschwerde ist der Streit um die Frage, ob die Mitarbeiter eine Gewerkschaft zur Vertretung ihrer Interessen gründen dürfen. Dabei geht es – wie so oft – zunächst um formale Details. So hatten die Beschäftigten am Mittwochabend eine E-Mail erhalten, in der sie über eine neue Richtlinie informiert wurden, die es ihnen verbietet, Sitzungen am Arbeitsplatz ohne die Zustimmung aller Teilnehmer aufzuzeichnen, so Tesla Workers United am Donnerstag. Die Gruppe, die hinter der Gewerkschaftsbewegung steht, sagte, dass derartige Beschränkungen gegen das Bundesarbeitsrecht verstoßen und das New Yorker Einverständnisgesetz zur Aufzeichnung von Gesprächen missachten.