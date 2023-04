Die USA nehmen die Geschäftsbeziehungen des Elektroautobauers Tesla mit China genauer unter die Lupe. »Tesla scheint völlig abhängig zu sein von der Großzügigkeit der US-Regierung in Form von Steuererleichterungen und vom Zugang zum chinesischen Markt«, sagte Mike Gallagher, der republikanische Vorsitzende des Sonderausschusses des Repräsentantenhauses für die Kommunistische Partei Chinas, am Montag. Auf die Frage nach einer neuen Tesla-Batteriefabrik in Shanghai, die Konzernchef Elon Musk am Sonntag angekündigt hatte, sagte Gallagher: »Ich bin darüber besorgt.« Die Fertigungsstätte soll die Produktion der sogenannten »Megapack«-Batterien in Kalifornien ergänzen. »Die Art von Geschäften, die sie dort abgeschlossen haben, scheinen sehr bedenklich.« Tesla reagierte nicht sofort auf eine Anfrage zur Stellungnahme.