Tesla-Präsentation in Shanghai: geschlossener Kreislauf in der Fabrik

Der Elektroautohersteller Tesla soll die Produktion in der chinesischen Wirtschaftsmetropole Shanghai wegen Lieferengpässen erneut ausgesetzt haben. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Insiderinformationen. Es sei unklar, wann die Probleme gelöst seien und wann Tesla die Produktion wieder aufnehmen könne, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur. Das Unternehmen reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage.

Tesla hatte die Produktion am Standort Shanghai nach einem 22-tägigen Stillstand erst am 19. April wieder hochgefahren. Der strikte Lockdown in der Wirtschaftsmetropole Shanghai zur Eindämmung des jüngsten Coronaausbruchs belastet die Konjunktur und den weltweiten Handel samt Lieferketten. Inzwischen ist die Metropole, in der mehr als 25 Millionen Menschen leben, in der sechsten Woche eines stadtweiten Lockdowns.

Arbeiter schlafen in Fabriken Davon sind hunderte Unternehmen in Shanghai betroffen. Arbeiter und Arbeiterinnen sind angewiesen, in einem »geschlossenen Kreislauf« die Fabriken nicht zu verlassen – so auch die Arbeiter der Tesla-Fabrik nach der Wiedereröffnung im April. Zeitweise hatten die Beschäftigten das Betriebsgelände auch nachts nicht verlassen. Ihnen war vor Ort eine Matratze und ein Schlafsack gestellt worden.

Nun jedoch fehlten dem Unternehmen laut Reuters für die Produktion benötigte Teile, wie etwa Kabelbäume des Technologieherstellers Aptiv. Dort wiederum sollen zuletzt Mitarbeiter an Corona erkrankt sein. Die sogenannte Gigafactory in Shanghai ist das größte Werk von Tesla. Das Werk bedient nicht nur den chinesischen Markt, sondern exportiert auch viele Fahrzeuge nach Europa und Japan.

Die Lockdowns in Shanghai, Peking, Shenzen und anderen Regionen Chinas belasten die Wirtschaft dort massiv – mit teilweise schweren Folgen für die Weltwirtschaft. Mikrochips etwa, die meist in China hergestellt werden, fehlen Unternehmen in der ganzen Welt – von Apple bis Volkswagen. Auch der deutsche Autohersteller hatte die Produktion im März zeitweise stoppen müssen.