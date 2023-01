Die Brandenburger Landesregierung hat eine Regelung für die Tesla-Fabrik in Grünheide verteidigt, die zuvor für große Kritik gesorgt hatte: Der Autohersteller muss nämlich den lokalen Wasserverband nicht in alle Grundwasserfragen einbinden. Daraufhin stand der Vorwurf mangelnder Kontrolle im Raum. Der sei »haltlos«, so Landesumweltminister Axel Vogel (Grüne) am am Rande des zuständigen Landtagsausschusses in Potsdam.