Austin soll früher Batterien fertigen als geplant

Bereits am Freitag hatte das Unternehmen offenbar gegenüber Partnern in der Region klargestellt, dass die Batteriefabrik in Grünheide mitnichten gestrichen sei, man wolle aber wegen der Aussicht auf Fördermittel die Priorität zunächst auf die USA legen. Demnach möchte Tesla die Batteriefertigung im Werk in Austin (Texas) schneller hochfahren als zunächst geplant. Aus Deutschland könne dies mit der Lieferung von Teilen und mit Ingenieuren unterstützt werden. Idealerweise würden beide Batteriefabriken so schnell wie möglich hochgefahren.

In der Autofabrik in Grünheide bei Berlin werden seit März Elektroautos produziert. Der Bau der Batteriefabrik ist weit vorangeschritten.