Die britische Notenbank versucht, mit Zinserhöhungen die Inflationswelle in Großbritannien zu brechen. Flankierend plant die Bank of England als weitere Straffungsmaßnahme, mit dem aktiven Abschmelzen ihrer Staatsanleihenbestände in Höhe von derzeit umgerechnet 963,7 Milliarden Euro zu beginnen. Zunächst war der 6. Oktober als Starttermin für das Abstoßen von Anleihen vorgesehen, bevor die Turbulenzen am Markt den Währungshütern einen Strich durch die Rechnung machten.