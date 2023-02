»Die öffentliche Wahrnehmung, dass Altkleiderspenden in diesen Regionen immer von Nutzen sind, spiegelt nicht die Realität wider«, warnte die EU-Umweltagentur EEA mit Blick auf Afrika und Asien in einem am Montag veröffentlichten Bericht. Die Menge der aus der EU exportierten gebrauchten Textilien hat sich dem Papier zufolge innerhalb von zwei Jahrzehnten verdreifacht. Beim Umgang mit diesen Textilien stünden Europa große Herausforderungen bevor, heißt es.