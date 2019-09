+++ Newsblog zur Thomas-Cook-Pleite +++ "Mir geht's beschissen - warum fliegen wir nicht?"

Thomas Cook Matthias Kaufmann Thomas Cook ist pleite und Hunderttausende britische Touristen müssen ihren Urlaub abbrechen. Aber was bedeutet das alles für deutsche Touristen? Hier finden Sie die wichtigsten Infos. Thomas Cook 9/23/19 11:08 AM Matthias Kaufmann Nach der Pleite des Reisekonzerns Thomas Cook hat das türkische Tourismusministerium ein Unterstützungspaket für betroffene heimische Unternehmen in Aussicht gestellt. Das Paket werde «in kürzester Zeit» verabschiedet, teilte das Ministerium in Ankara mit. Thomas Cook 9/23/19 11:03 AM Matthias Kaufmann Für die griechische Wirtschaft ist die Pleite von Thomas Cook ein Tiefschlag. Oder, wie es der Präsident des griechischen Tourismusverbandes ausdrückt: "Das ist ein Erdbeben der Stärke 7, und der Tsunami kommt erst noch" , so Michalis Vlatakis. So hätten auf Kreta rund 70 Prozent aller Tourismusunternehmen Verträge mit dem Reise-Riesen. Allein 2019 habe Thomas Cook gut 400.000 Besucher nach Kreta gebracht. Thomas Cook 9/23/19 11:00 AM Matthias Kaufmann In Griechenland sind rund 50.000 Touristen gestrandet. Doch es gibt Hoffnung: Erste Thomas-Cook-Urlauber auf den griechischen Ferieninseln Kos, Korfu und Zakynthos können wohl bald abreisen. Die ersten 15 Flugzeuge für die Menschen seien organisiert, teilte das griechische Tourismusministerium mit. In den kommenden drei Tagen sollen rund 22.000 Touristen zurückgeholt werden. Insgesamt seien in Griechenland rund 50.000 Touristen von der Insolvenz des Reise-Konzerns betroffen. Tourismus ist einer der wichtigsten Wirtschaftszweige Griechenlands . Laut deutschem Auswärtigen Amt trägt er direkt und indirekt rund 23 Prozent zur Wirtschaftsleistung des Landes bei. Thomas Cook 9/23/19 10:53 AM Katherine Rydlink Das war's: Der letzte Thomas-Cook-Flieger ist in Manchester gelandet . Passagiere berichteten von emotionalen Szenen an Bord . «Die Besatzung wusste bis zur Landung nicht, was passiert. Einige haben geweint», sagte ein Reisender. Die Crew habe sich aber bis zuletzt äußerst professionell verhalten. Ein weiterer Passagier berichtete, dass an Bord für die Besatzung gesammelt worden sei. Immer wieder hätten die Reisenden der Crew applaudiert. Thomas Cook 9/23/19 10:49 AM Katherine Rydlink Falls auch die deutschen Tochterunternehmen von Thomas Cook Insolvenz anmelden, greift die Insolvenzversicherung . Allerdings ist diese auf 110 Millionen Euro begrenzt - angesichts der Größe von Thomas Cook ist nicht klar, ob das ausreicht. Unter Umständen sind daher nicht alle Urlauber geschützt. Ob Thomas Cook über die Pflichtsumme hinaus versichert ist, ist nicht bekannt. Auch über die Höhe des Schadens wird derzeit nur spekuliert. Thomas Cook 9/23/19 10:46 AM Matthias Kaufmann Britische Touristen auf Mallorca. Bislang kann der britische Offizielle den Kunden des Reiseveranstalters nicht viel bieten. (Foto: AFP) Thomas Cook 9/23/19 10:46 AM Katherine Rydlink Thomas Cook 9/23/19 10:43 AM Katherine Rydlink Nach der Pleite bahnt sich ein zweiter Fall Air Berlin an: Condor braucht viel Geld vom Bund , um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Der Bund und das Land Hessen verhandeln derzeit darüber. Dabei sind die Perspektiven schlecht, analysieren die Kollegen: https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/thomas-cook-ueberlebt-condor-die-pleite-des-mutterkonzerns-a-1288119.html Thomas Cook 9/23/19 10:32 AM Matthias Kaufmann Ein Thomas-Cook-Schalter am Frankfurter Flughafen. (Foto: AP) Thomas Cook 9/23/19 10:27 AM Katherine Rydlink Thomas Cook 9/23/19 10:27 AM Katherine Rydlink Vor allem Großbritannien trifft die Pleite hart: Die britische Regierung hat die größte Rückholaktion in Friedenszeiten gestartet, um rund 150.000 Touristen aus ihrem Urlaubsort zurück nach Großbritannien zu holen. Premier Boris Johnson stellte dafür eine Finanzhilfe von rund 150 Millionen Pfund in Aussicht. Thomas Cook 9/23/19 10:24 AM Matthias Kaufmann Passagiere von Thomas-Cook-Tochter sind am Düsseldorfer Flughafen nicht zu ihren Reisezielen befördert worden. "Mir geht's beschissen. Warum fliegen wir nicht?" , sagte der Kölner Dieter Lenzen, der eigentlich mit seiner Partnerin nach Fuerteventura wollte. "Wir wurden aus der Schlange gezogen. Wir fliegen nicht. Heute und morgen auf keinen Fall. Das war's mit dem Urlaub." Andere Reisende konnten fliegen, die über Unternehmen außerhalb des Thomas-Cook-Konzerns gebucht hatten. Thomas Cook 9/23/19 10:18 AM Matthias Kaufmann Deshalb betrifft die Pleite von Thomas Cook auch deutsche Touristen : Mit dem deutschen Reiseveranstalter sind nach Unternehmensangaben derzeit 140.000 Gäste unterwegs. Am Montag und Dienstag sollten eigentlich 21.000 Menschen abreisen. Die gute Nachricht: Bisher gibt Thomas Cook an, dass der Flugbetrieb aufrechterhalten wird. Wenn es dabei bleibt, sollte die Rückreise klappen. Die schlechte Nachricht: Die Abreise in den Urlaub könnte ausfallen. Thomas Cook 9/23/19 10:14 AM Matthias Kaufmann Condor, der Ferienflieger der insolventen britischen Muttergesellschaft Thomas Cook, hat derzeit rund 240.000 Kunden auf Rückflügen gebucht. Der Flugbetrieb werde aufrecht erhalten , bekräftigte ein Sprecher von Condor am Montag. Jede Geschäftsführung entscheide selbst, ob sie ihren Betrieb aufrecht erhalten könne, erklärte der Condor-Sprecher. Thomas Cook 9/23/19 10:13 AM Matthias Kaufmann Von der Pleite des britischen Reisekonzerns Thomas Cook sind Zehntausende Skandinavier betroffen, meldet DPA. Insgesamt befänden sich 34.460 Kunden aus Schweden, Norwegen, Finnland und Dänemark an verschiedenen Reisezielen, teilte der Reiseanbieter Ving, eine Thomas-Cook-Tochter, am Montag mit. Schätzungsweise 6500 Menschen waren am Montag von Flugstreichungen der skandinavischen Töchter von Thomas Cook betroffen, davon sollten rund 3400 in die Heimat zurückfliegen. Alle 31 für Montag angesetzten Flüge von Thomas Cook Airlines Scandinavia blieben am Boden, alle Reisen aus Skandinavien wurden bis auf Weiteres eingestellt. Thomas Cook 9/23/19 10:11 AM Matthias Kaufmann Die Pleite des großen Reiseveranstalters trifft auch andere große Namen der Touristikbranche. Bei Neckermann Reisen, Bucher Last Minute oder Öger Tours kann derzeit nicht gebucht werden. Thomas Cook 9/23/19 10:01 AM Matthias Kaufmann Der britische Reisekonzern Thomas Cook ist pleite. Man habe keine Alternative gehabt, als mit sofortiger Wirkung das Konkursverfahren einzuleiten, teilte der älteste Touristikkonzern der Welt in der Nacht zum Montag mit. Lesen Sie hier unsere Meldung: