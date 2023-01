So befürchtet Bundesagrarminister Cem Özdemir eine Verzögerung der strengeren Vorgaben gegen Leid bei langen Tiertransporten. »Ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass die Vorschläge mit Blick auf die anstehenden Europawahlen auf der Strecke bleiben könnten«, sagte der Grünenpolitiker in Brüssel am Rande eines Treffens der 27 Agrarministerinnen und Agrarminister der EU-Staaten.