Das Online-Netzwerk Tiktok ist im US-Bundesstaat Montana künftig verboten. Das Parlament in der Hauptstadt Helena stimmte am Freitag mit einer Mehrheit von 54 zu 43 Stimmen für das erste Totalverbot von Tiktok in einem US-Bundesstaat. Die Entscheidung geht nun an den Republikanischen Gouverneur Greg Gianforte zur Prüfung.