Der Wechsel gilt in zweierlei Hinsicht als bemerkenswert. Zum einen ist Weleda deutlich kleiner als Müllers vorige Arbeitgeber. Zum anderen sieht sich der Naturkosmetikhersteller anthroposophischen Prinzipien verpflichtet. Nicht hauptsächlich um Umsatz und Gewinn soll es dort gehen, sondern vielmehr um die »Entfaltung von Gesundheit und Schönheit im Einklang mit Mensch und Natur«. So schreiben es die Hauptaktionäre Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft und die Klinik Arlesheim in Weledas Geschäftsbericht .