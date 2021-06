SPIEGEL Daily Podcast Tipico: Wie der Wettanbieter mit dubiosen Methoden zum Marktführer wurde

Drei Schulfreunde aus Karlsruhe haben eine Idee und gründen eine Firma. Ihr Start-up wird zum Marktführer für Sportwetten in Deutschland. So weit, so erfolgreich. Zur Geschichte von Tipico gehören aber auch: kriminelle Geschäftspartner, teilweise mit Nähe zur Organisierten Kriminalität.