Wenn eine Raumstation Schwefelsäure standhalten könnte, so Söhnlein, könnten eines Tages Hunderte bis Tausende von Menschen in der Venusatmosphäre leben. Wie genau die schwebende Kolonie funktionieren sollte, ließ er offen.

Tauchboote ein Teil des Plans für den Flug ins All

Für ihn und Rush gehörten auch Tauchboote wie die »Titan« zum Plan für den Flug ins All. Sie hätten beide die Unterwasserforschung und gerade den Einsatz von Tauchbooten mit Besatzung als das angesehen, »was wir am ehesten tun können, um ins All zu fliegen und diese Vision voranzutreiben, ohne tatsächlich ins All zu fliegen«, sagte Söhnlein. Es geht bei solchen Ansätzen darum, Technologien zu entwickeln und zu testen, die im Weltall verwendbar wären.