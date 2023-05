Kontaminierte Hustensäfte Indien verschärft nach Tod von Dutzenden Kindern Exportregeln

Fast 90 Kinder in Gambia und Usbekistan sind im Zusammenhang mit Hustensäften aus Indien gestorben. Die WHO wies 2022 Giftstoffe in den Medikamenten nach – nun reagiert das indische Gesundheitsministerium.