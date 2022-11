Wo steckte der Reformer Buhrow bisher?

Buhrow sprengt das System. Er will nicht mehr in den tausend Runden und Kommissionen reden, die das öffentlich-rechtliche Anstaltswesen hervorgebracht hat – er fordert einen Neuanfang. Alles auf Los, eine verfassungsgebende Versammlung, die den Bürgerinnen und Bürgern endlich jenen Rundfunk gibt, den sie sich wünschen.

Klar, man kann schon fragen, wo der große Reformer Tom Buhrow in den letzten Jahren eigentlich gewesen ist, warum ihm jetzt, so spät, der Mut anfällt. Man kann bemängeln, dass sein Vorschlag so groß, so allgemein, so unspezifisch ist, dass kaum jemand dagegen sein kann. Wer über alles reden will, spricht am Ende oft auch über nichts.