Anfang Februar hatte die luxemburgische Justizministerin Sam Tanson bekannt gegeben, dass auch Luxemburg plane, Firmen auf Antrag über Recherchen zu informieren. Das Land will damit dem Beispiel Deutschlands, Österreichs und der Niederlande folgen, und möglicherweise noch einen Schritt weitergehen: Firmeninhaber könnten bald die Berufsgruppe der anfragenden Person erfahren – oder sogar deren Namen. Nach SPIEGEL-Informationen ist diese Praxis in Litauen sogar bereits üblich. Seitdem das dortige Transparenzregister im August 2022 in Betrieb ging, haben Eigentümer das Recht zu erfahren, wer zu ihnen recherchiert. In einem ersten Antrag, der nun beantwortet würde, werden neben den juristischen Personen auch Vor- und Nachnamen von Einzelpersonen übermittelt, heißt es aus dem litauischen Justizministerium. Auch die Niederlande prüft derzeit, wie sie ihre bisherigen Auskünfte an Firmeninhaber noch detaillierter machen kann.