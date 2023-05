Er kritisierte in dem Interview, dass die Sensibilität für mögliche Interessenverquickungen in staatlichen Stellen bislang zu gering sei. »Bisher gilt dort bei Stellenbesetzungen das Prinzip Vertrauen: Die Leitungsebenen werden mögliche Interessenkonflikte schon richtig

einschätzen. Das funktioniert aber nicht, wie man am Fall Graichen wieder sieht.« Lange forderte: »Wir brauchen also viel mehr standardisierte Compliance-Verfahren: Fragebögen, die zum Beispiel mögliche Verbindungen zu Kandidaten aufspüren können.« Durch solch einen verpflichtenden Fragebogen könnten problematische Beziehungen von vornherein ausgeschlossen werden.