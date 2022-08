»Aber auch in den Regionen, in denen die Erntemengen positiv überraschten, gibt es durchwachsene Befunde.« Das liege zum einen an der Trockenheit, zum anderen an den »wegen der im Zuge der Düngeverordnung reduzierten Stickstoffgaben«.

Rapsernte könnte besser ausfallen als im Vorjahr

Bei Roggen und Triticale – einer Kreuzung aus Weizen und Roggen – schätzt der Bauernverband, dass die Erntemengen des vergangenen Jahres erreicht werden. Beim Raps sieht es demnach danach aus, dass die Zahlen des Vorjahres übertroffen werden.