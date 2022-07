Trockenheit Städte- und Gemeindebund warnt vor Wasserknappheit

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund warnt angesichts der Trockenheit vor Wasserknappheit in einigen Regionen Deutschlands. »Problematisch ist der drastisch steigende Wasserbedarf in der Industrie, in der Landwirtschaft, aber auch in Privathaushalten«, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg dem »Handelsblatt« .