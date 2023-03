Russlands Überfall auf die Ukraine hat die Fronten in der Welt verhärtet: Stand Europa im amerikanisch-chinesischen Handelskrieg vor wenigen Jahren noch in der Mitte zwischen den Kontrahenten, so hat der Krieg EU und USA wieder viel enger zusammenrücken lassen. Doch Peking hofft offenbar weiter auf engere Beziehungen zu den Europäern.