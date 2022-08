Der ehemalige US-Präsident Donald Trump sollte an diesem Mittwoch in einem zivilrechtlichen Streit um die Geschäftspraktiken seines Unternehmens in New York unter Eid aussagen. Dies berichteten die »New York Times« und andere US-Medien übereinstimmend. Nach dem Termin verbreitete er aber ein Statement, wonach er die Aussage verweigert hat. Er habe sich dabei auf sein Zeugnisverweigerungsrecht berufen.