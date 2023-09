Zuletzt kündigte Firmenchefin Leibinger-Kammüller an, am Trumpf-Hauptsitz in Ditzingen bei Stuttgart bis Herbst 2023 knapp 200 Millionen Euro zu investieren. Bis 2027 sollen dann noch einmal 180 Millionen Euro in ein neues Kundenzentrum fließen. Das Familienunternehmen erwirtschaftete zuletzt 5,4 Milliarden Euro Umsatz. Der Maschinenbauer beschäftigt rund 18.000 Menschen, knapp die Hälfte davon in Deutschland.

Neben dem hiesigen Standort investiert Trumpf vor allem in Polen und den USA, »unseren beiden am stärksten wachsenden Auslandsmärkten«, sagt Leibinger Kammüller. Dort seien »die Bedingungen hervorragend«.