Die türkischen Behörden haben in den vergangenen Maßnahmen zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um die chronisch hohe Inflation einzudämmen. So hat die Zentralbank ihren Leitzins innerhalb von zwei Monaten von 8,5 auf 17,5 Prozent angehoben. Sie hat zugleich ihre Bereitschaft erklärt, die Zinsen weiter in die Höhe zu schrauben.