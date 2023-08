Die Türkei hat seit Längerem mit einem lang anhaltenden und dramatischen Teuerungsschub zu kämpfen: Im vergangenen Jahr erreichte die offiziell gemessene Inflationsrate teils Werte über 80 Prozent. Zu Beginn des Jahres flaute der Preisanstieg leicht ab. Im Juli sprang Inflationsrate dann aber wieder auf einen Wert von 50 Prozent.

Protest der Taxifahrer

Die seit Jahren ansteigenden Preise haben zu einem deutlichen Rückgang der real verfügbaren Einkommen vieler Bürger in der Türkei geführt. Der türkischen Führung war es nicht gelungen, die Inflation in den Griff zu bekommen – auch weil Präsident Recep Tayyip Erdoğan seine Zentralbank lange Zeit davon abhielt, mit steigenden Leitzinsen gegenzusteuern. Stattdessen hielt der Präsident seine Währungshüter lange dazu an, die Zinsen besonders niedrig zu halten – und feuerte so die Teuerung wohl noch an. Nach seiner Wiederwahl im Frühjahr hat Erdoğan allerdings eine vorsichtige wirtschaftspolitische Kehrtwende eingeleitet. Die Zentralbank durfte unter neuer Führung die Zinsen leicht erhöhen, bislang allerdings noch ohne die erhoffte durchschlagende Wirkung.