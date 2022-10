Die Inflation hatte im September bei 83,5 Prozent gelegen – so hoch wie zuletzt 1998. Eigentlich wären nach ökonomischer Lehrmeinung also deutliche Zinserhöhungen angesagt, um die wirtschaftlichen Aktivitäten abzukühlen und die Teuerung in den Griff zu bekommen. Allerdings ist der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan ein Gegner hoher Zinsen. Erdoğan hatte mehrfach Druck auf die Notenbank ausgeübt.