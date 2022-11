Inflation im Oktober bei 85 Prozent Türkische Notenbank forciert Ende der Zinssenkungen

Die Inflation hatte im Oktober bei 85,5 Prozent gelegen – so hoch wie zuletzt 1998. Eigentlich wären nach ökonomischer Lehrmeinung deutliche Zinserhöhungen angesagt, um die wirtschaftliche Aktivität abzukühlen und die Teuerung so in den Griff zu bekommen. Im Gegensatz zu vielen anderen Zentralbanken kämpft die türkische Notenbank jedoch nicht mit Zinsanhebungen gegen die steigende Teuerung.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan indes gilt als Gegner hoher Zinsen. So hat er zuletzt gefordert, dass die Leitzinsen noch in diesem Jahr in den einstelligen Bereich sinken sollten (Lesen Sie hier mehr dazu).