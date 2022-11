Elon Musk steht diese Woche vor Gericht. Nicht als der neue Eigentümer von Twitter, der dort binnen zwei Wochen maximale Verwüstung angerichtet hat. In dem Verfahren in Delaware geht es um seine Vergütung als Tesla-Chef, die den astronomischen Wert von 56 Milliarden Dollar erreichen könnte. Den Vorsitz in dem Prozess führt die Richterin, die schon im Streit über die Twitter-Übernahme gezeigt hat, dass sie Bullshit als solchen erkennt und behandelt: Kathaleen McCormick. Am Mittwoch muss Musk die nüchterne Richterin davon überzeugen, dass er die Milliarden wert und die Klage der Aktionäre unbegründet ist.