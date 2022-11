Wie in vielen Unternehmen arbeiteten bei Twitter viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seit der Pandemie im Homeoffice, so Bloomberg. Dies sei eines der ersten Themen in einer Telefonkonferenz gewesen, die Musk mit den Mitarbeitern von Twitter abhielt, nachdem er Anfang des Jahres den Kauf des Unternehmens angekündigt hatte. Damals hatte er sich den Angaben zufolge bereits gegen Fernarbeit ausgesprochen.