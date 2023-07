Musk schrieb am Samstag, Twitter müsse einen positiven Cashflow erreichen, »bevor wir uns etwas anderes leisten können«. Er antwortete damit auf einen Tweet, in dem es um Vorschläge zur Rekapitalisierung des Unternehmens ging. Es blieb zunächst unklar, auf welchen Zeitraum sich Musk mit seiner Aussage zu einem 50-prozentigen Rückgang der Werbeeinnahmen bezog. In der Vergangenheit hatte er gesagt, Twitter sei auf dem besten Weg, im Jahr 2023 einen Umsatz von drei Milliarden Dollar zu erwirtschaften, nach 5,1 Milliarden Dollar im Jahr 2021.