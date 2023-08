Die Aktie stieg vorbörslich um rund vier Prozent, drehte aber nach Beginn des regulären Handels ins Minus. Finanzchef Nelson Chai, mit dem Uber 2019 an die Börse ging, will das Unternehmen zum Jahreswechsel verlassen.

Präsident Macrons Problem mit Uber

In Frankreich sorgt Uber derweil für Negativschlagzeilen: Ein Untersuchungsausschuss des Parlaments hat die Beziehungen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron zum US-Fahrdienstleister Uber durchleuchtet und kommt zu dem Schluss: »Die Vertraulichkeit und die Intensität der Kontakte zwischen Uber, Emmanuel Macron und seinem Kabinett zeugen von einer undurchsichtigen, aber privilegierten Beziehung.« Der französische Präsident, der von 2014 bis 2016 Wirtschaftsminister war, habe in dieser Zeit mit dem US-Konzern einen »geheimen Deal« abgeschlossen, hieß es in dem Bericht weiter.