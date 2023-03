UBS nach Credit-Suisse-Übernahme Kritiker sprechen von neuem Monster

Die UBS übernimmt in einer Rettungsaktion die mit einem dramatischen Vertrauensschwund und massiven Kundengeldabflüssen kämpfende Credit Suisse für drei Milliarden Franken. Die Schweizerische Nationalbank (SNB) und die Regierung unterstützen den Deal mit Liquiditätshilfen in dreistelliger Milliardenhöhe. Die beiden Institute mit Sitz am Paradeplatz im Zentrum von Zürich gehören zu den systemrelevanten Banken im globalen Finanzsystem. Sie sind tragende Säulen der noch immer in einem hohen Maße vom Finanzsektor dominierten Schweizer Wirtschaft, Zehntausende Arbeitsplätze hängen an ihnen. Vor allem im Ausland wird die Wahrnehmung des Landes zu einem guten Teil von ihnen geprägt. Nach SNB-Angaben halten UBS und Credit Suisse zusammen Vermögenswerte von bis zu 140 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) der Alpenrepublik.