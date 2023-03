2022

Juli – Die Bank ernennt den Restrukturierungsexperten Ulrich Körner zum Nachfolger von Konzernchef Thomas Gottstein und kündigt eine weitere strategische Überprüfung an.

Oktober – Die Bank verkündet einen umfassenden Konzernumbau. Dieser sieht eine Kapitalerhöhung von vier Milliarden Franken, einen Abbau von 9000 Stellen bis Ende 2025 und die Ausgliederung der Investmentbank in die CS First Boston (CSFB) vor. Die Saudi National Bank kündigt an, Aktien zu kaufen und damit eine Beteiligung von bis zu 9,9 Prozent zu erwerben.

2023

Februar – Die Credit Suisse weist einen Verlust von 7,3 Milliarden Franken aus, den höchsten seit der Finanzkrise 2008. Die Bank kündigt den Kauf des Investmentbankinggeschäfts der Beratungsboutique M.Klein & Co. für 175 Millionen Dollar an, um es in die CSFB einzubringen. Chef der neu aufgestellten CSFB soll der frühere CS-Verwaltungsrat und Gründer von M.Klein & CO, Michael Klein, werden.

März – Sorgen rund um die Pleite der kalifornischen Silicon Valley Bank lassen die Aktien der Credit Suisse in der Spitze um mehr als 30 Prozent auf ein Rekordtief von 1,55 Euro abstürzen. Die Schweizerische Nationalbank (SNB) erklärt, sie werde der Bank bei Bedarf Liquidität zur Verfügung stellen. Die Credit Suisse ergreift diese Rettungsleine wenige Stunden später und kündigt an, sich bis zu 50 Milliarden Franken von der SNB zu leihen. Doch die Beruhigung der Märkte währt nur kurz. Die Schweizer Behörden drängten daher auf eine Übernahme der Credit Suisse durch den Schweizer Branchenprimus UBS. Der kaufte am 19. März den Rivalen für drei Milliarden Franken.