Mehr als der Ministerpräsident Brandenburgs

Im Todesfall sichert eine eigene Klausel den Hinterbliebenen ein Witwengeld von 60 Prozent des Ruhegeldes zu, das an ihrem Todestag fällig werden würde. Nach derzeitigem Stand wären das hochgerechnet mindestens rund 60.000 Euro jährlich. Der Vertrag ist allerdings auf fünf Jahre befristet, wie es in solchen Positionen üblich ist. Er endet Ende 2025.

Am 8. Oktober 2020 hatte der Rundfunkrat des RBB den Vertrag mit der Direktorin abgesegnet. »Er folgte damit einem entsprechenden Vorschlag von Intendantin Patricia Schlesinger«, heißt es in einer Pressemeldung. Nach Bekanntwerden der Zahlen wurde Kritik laut. Dass die juristische Direktorin des RBB mehr verdiene als der Ministerpräsident des Landes Brandenburg, bezeichnet Rundfunkratsmitglied Erik Stohn (SPD) als »unsäglich«. Das Gehalt des Ministerpräsidenten beträgt derzeit rund 15.500 Euro im Monat. »Es muss Aufgabe eines neuen Verwaltungsrates sein, sich künftig an die Gehälter des öffentlichen Dienstes zu halten«, erklärt Stohn gegenüber »Kontraste«.