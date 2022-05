Bilanz der Frühjahrsaussaat Anbaufläche in der Ukraine um mehr als ein Fünftel geschrumpft

Wegen des russischen Angriffskrieges ist an vielen Orten in der Ukraine kein Ackerbau mehr möglich. Wie gravierend die Folgen sind, lässt sich an Zahlen ablesen, die das Landwirtschaftsministerium in Kiew jetzt vorgelegt hat.