Aufrüstung der Bundeswehr Finanzminister Lindner bereit für neue Schulden

Angesichts von Putins Feldzug will die Ampelkoalition 100 Milliarden in die Bundeswehr investieren. Finanzminister Christian Lindner hält die Armee seit Jahren für »vernachlässigt«. Die Schuldenbremse will er trotzdem einhalten.