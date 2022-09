Die Reeder versuchten, im Frühjahr geplatzte Lieferverträge »jetzt als Erstes zu erfüllen«, sagt Martin Frick, Leiter des Berliner Büros des Uno-Welternährungsprogramms. Die Uno-Helfer bringt der Stau in eine prekäre Lage. Erst zwei Schiffe mit Brotgetreide für den Jemen und Äthiopien hat das Welternährungsprogramm bisher chartern können. »Dass die ukrainischen Äcker in solchem Maß für unseren Fleischkonsum herhalten müssen, sollte uns zu denken geben«, sagt der Misereor-Beiratsvorsitzende Felix Prinz zu Löwenstein. Um die Konkurrenz zwischen Nahrungs- und Futtermitteln zu entschärfen, plädiert er dafür, die Tierbestände in der Europäischen Union kurzfristig zu reduzieren – mit Entschädigungsprogrammen für die Landwirte.