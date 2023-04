Offenbar hat auch das vor Kurzem verlängerte Getreideabkommen zwischen Russland und der Ukraine, durch das über Korridore im teilweise von der russischen Flotte kontrollierten Schwarzen Meer Getreide verschifft werden kann, für keine völlige Entspannung auf den Landrouten geführt.

In Polen wie auch in Bulgarien war es in den vergangenen Tagen zu Protesten von Landwirten gekommen. Sie beklagen, dass günstige Getreideexporte aus der Ukraine zu Preiseinbrüchen geführt haben. Wenige Monate vor Beginn der Ernte gibt es zudem die Sorge, dass die Speicher mit ukrainischem Getreide gefüllt sind und diese die heimische Produktion nicht aufnehmen können.