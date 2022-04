Der Krieg in der Ukraine richtet neben allem menschlichen Leid auch kata­strophalen ökonomischen Schaden an. Drei Viertel des Bruttoinlandsprodukts seines Landes seien seit Ausbruch der Kampfhandlungen verloren gegangen, berichtete der ukrainische Finanzminister Sergii Marchenko seinen Kollegen aus der Eurogruppe laut Teilnehmern bei deren Treffen vorvergangene Woche in Luxemburg.