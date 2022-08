Den größten Teil (eine Milliarde Euro) der zugesagten Gelder steuere zudem lediglich ein Land bei, nämlich Norwegen. Insgesamt seien Unterstützungszusagen von 84,2 Milliarden Euro erfasst.

Kaum neue Waffen

»Im Juli haben die Geberländer vor allem Zugesagtes geliefert und wenig Initiativen für neue Hilfen angestoßen«, sagt Christoph Trebesch, Forschungszentrumsdirektor am IfW Kiel und Leiter des Teams, das den Ukraine Support Tracker erstellt. So hat Deutschland im Juni und Juli kaum neue Waffen zugesagt, jedoch einige bereits zugesagte Waffensysteme geliefert. »Noch immer liegt die finanzielle wie militärische Unterstützung deutlich unter dem Bedarf der Ukraine. Sie bleibt auch klein im Verhältnis zu dem, was die Geber zum Teil in ihren eigenen Ländern zur Krisenabwehr mobilisieren«, sagt Trebesch.