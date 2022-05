Bereits da schien es wahrscheinlich, dass Dänemark bald folgen würde. Ørsted hatte gewarnt, dass die Zahlungsfrist am 31. Mai auslaufe. Man sei nur bereit, in Euro zu bezahlen, Moskau fordere aber Zahlungen in Rubel. Die Situation unterstreiche die Notwendigkeit, dass die EU durch den beschleunigten Ausbau erneuerbarer Energien unabhängig vom russischen Gas werde, erklärte Konzernchef Mads Nipper.