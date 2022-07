Folgen des Ukrainekriegs Deutsche Exporte nach Russland stark gesunken

Russlands Angriffskrieg in der Ukraine sowie die anschließenden Sanktionen des Westens zeigen deutliche Auswirkungen in den Wirtschaftsdaten. So sanken die Exporte in die Russische Föderation im Juni laut vorläufigen Zahlen im Vorjahresvergleich um 41,6 Prozent auf ein Volumen von 1,2 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt mitteilte .