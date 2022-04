Am niederländischen Großhandels-Referenzmarkt TTF kostete eine Megawattstunde (MWh) Erdgas zur Lieferung im Mai am Dienstagmorgen zeitweise 85 Euro – trotz der sich abzeichnenden russischen Offensive in der Ostukraine. Dies entspricht 8,5 Cent je Kilowattstunde und war das niedrigste Niveau seit Russlands Überfall auf das Nachbarland. Im März hatte die Megawattstunde Erdgas vorübergehend bis zu 345 Euro gekostet; damals fürchteten Käufer einen akuten Engpass.

Und so füllen sich die Gasspeicher langsam. In Deutschland ist der durchschnittliche Füllstand in den vergangenen 30 Tagen von 24 auf knapp 31 Prozent angewachsen; EU-weit von 26 auf 29 Prozent. Selbst im Fall eines Gasembargos könnten Industrie und private Verbraucher einige Zeit von diesen Reserven zehren: gerade jetzt, in der wärmeren Jahreszeit.

»Wir erreichen ein Preisniveau, das in dieser Lage fundamental gerechtfertigt ist«, sagte Federico. »Der Markt in Europa nähert sich dem LNG-Markt in Asien an.« Dort kostet Gas zurzeit umgerechnet rund 80 Euro je MWh. Experten erwarten in den kommenden Monaten und Jahren einen Wettlauf zwischen Verbrauchern in Europa und Asien um das begehrte Flüssigerdgas – und daher keinen Preisverfall auf frühere Niveaus.