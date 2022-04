Videoanimation Warum Deutschland von russischem Gas abhängig ist

Wenige westliche Länder sind so abhängig von russischen Energieimporten wie Deutschland. Fast 50 Prozent der Steinkohle und 34 Prozent des Erdöls stammen aus Russland. Extrem ist die Abhängigkeit beim Gas. Mehr als die Hälfte des Erdgases, das hierzulande vor dem Krieg verbraucht wurde, stammt aus Russland.

Kein anderes Land in der EU, eigentlich sogar weltweit, importiert so viel russisches Erdgas wie Deutschland. Dass das Land in diese prekäre Lage geraten konnte, ist Folge einer historischen Fehlentwicklung: Seit den Siebzigerjahren setzte die Bundesrepublik zunehmend auf Gas als Energieträger. Mit dem Kohle- und Atomausstieg wuchs die Abhängigkeit vom Großlieferanten Russland.

Dazu kommen andere hiesige Besonderheiten. Noch immer werden etwa die beiden großen Öl-Raffinerien in Sachsen-Anhalt und Brandenburg über russische Pipelines versorgt. Das ist auch ein Erbe der DDR.

Weit über 90 Prozent des heimischen Erdgasbedarfs werden derzeit über Pipelines importiert. Vor allem aus drei Staaten: Russland, Norwegen und den Niederlanden. Die Lieferungen aus Norwegen und den Niederlanden können kaum noch erhöht werden. Weitere denkbare Optionen wären Aserbaidschan, Algerien und Marokko.

Eine Alternative wäre verflüssigtes Erdgas, sogenanntes LNG, das per Tanker aus Förderstaaten wie den USA, Katar oder Australien angeliefert werden könnte. Doch Deutschland hat noch immer keinen eigenen LNG-Hafen, der ist erst in Planung. Die Bundesregierung prüft daher mögliche Standorte an der Nord- und Ostsee, an denen kurzfristig - schon für den Winter 2022/2023 - schwimmende Terminals zum Einsatz kommen könnten. Geplante LNG-Terminals auf dem Festland könnten in einigen Jahren die russischen Erdgaslieferungen sogar übersteigen.