Sein bisheriger Arbeitgeber, der NDR, sieht dem Treiben des ehemaligen Redakteurs einigermaßen hilflos zu. Baab befinde sich derzeit in der »Entnahmephase seines Langzeitkontos«, also in einer Form von Altersteilzeit. Er sei nur bis zum 29. Mai dieses Jahres für die Programme des NDR tätig gewesen, »seine letzte Produktion für den NDR war am 24. April ein Film für den Ostseereport«, so eine Sprecherin. In anderen Worten: Man kann Baab schlecht an seiner Reise hindern. Über die Auftritte in der Ukraine habe er den NDR jedenfalls »nicht informiert«.