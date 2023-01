In einer Erklärung sprach Swyrydenko von den größten Verlusten für die ukrainische Wirtschaft seit der Unabhängigkeit von der Sowjetunion im Jahr 1991. Der Rückgang sei aber geringer ausgefallen als ursprünglich befürchtet, so die Ministerin. Sie lobte unter anderem die Erfolge der ukrainischen Verteidigungskräfte, das koordinierte Vorgehen von Politik und Wirtschaft sowie den »Kampfgeist der Bevölkerung«. Es sei gelungen, »die wirtschaftliche Front aufrechtzuerhalten und unsere Bewegung in Richtung Sieg fortzusetzen«, so die Ministerin.